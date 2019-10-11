Tayland'daki hortumdan Paris'teki Asteriks'e haftanın 'No Comment'leri
1 saat önce
Tayland'da görüntülere takılan hortumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantar topladığı anlara kadar bu hafta bir birinden ilginç olaylar izleyenlere "No Cemment" dedirtti.
Tayland'da görüntülere takılan hortumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantar topladığı anlara kadar bu hafta bir birinden ilginç olaylar izleyenlere "No Cemment" dedirtti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:13
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