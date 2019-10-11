Son Dakika Haberleri: Tayland'daki hortumdan Paris'teki Asteriks'e haftanın 'No Comment'leri
Son Dakika Dünya Tayland'daki hortumdan Paris'teki Asteriks'e haftanın 'No Comment'leri

Tayland'daki hortumdan Paris'teki Asteriks'e haftanın 'No Comment'leri

1 saat önce

Tayland'da görüntülere takılan hortumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantar topladığı anlara kadar bu hafta bir birinden ilginç olaylar izleyenlere "No Cemment" dedirtti.

Tayland'da görüntülere takılan hortumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mantar topladığı anlara kadar bu hafta bir birinden ilginç olaylar izleyenlere "No Cemment" dedirtti.

Tayland'daki hortumdan Paris'teki Asteriks'e haftanın 'No Comment'leri

Vladimir Putin, Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:13 
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