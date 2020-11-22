Tayland'daki hükümet karşıtı protestolar - Son Dakika

Tayland'daki hükümet karşıtı protestolar

22.11.2020 21:53
Tayland'daki hükümet karşıtı protestolar, System.String[]

Tayland'da hükümetin istifası ve monarşide reform talebiyle bir araya gelen protestocular bugün de başkent Bangkok sokaklarında toplandı.

Tayland'da hükümetin istifası ve monarşide reform talebiyle bir araya gelen protestocular bugün de başkent Bangkok sokaklarında toplandı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, öğle saatlerinde şehrin batı kıyısındaki Aksa Bulvarı Kavşağı'nda toplanan binlerce protestocu oturma eylemi düzenledi.

Öğrenciler ve gençlere, 2006'da Başbakan Tahsin Şinavatra'nın devrilmesine yol açan askeri darbenin ardından Tayland'da demokrasi yanlısı kitlesel protestoların sembolü haline gelen "Kırmızı Gömlekliler" hareketi de destek verdi.

"Diktatörlüğe Karşı Ulusal Birleşik Demokrasi Cephesi (UDD)" adı verilen hareket, 2009, 2010 ve 2014 yıllarındaki kitlesel protestolarda önemli rol oynamıştı.

Yaklaşık 1500 kişilik grup, 2014 yılında aynı yerde düzenlenen darbe karşıtı gösteride polis müdahalesi nedeniyle hayatını kaybeden üyelerinin sembolik tabutlarını taşıdı.

Protesto alanına kurulan sahneye çıkan konuşmacılar, Başbakan Prayut Çan-oça liderliğindeki hükümetin istifası, Anayasa'nın değiştirilmesi ve monarşide reform yapılmasına yönelik ana taleplerini yineledi.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıkların katılımıyla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı. Başbakan Prayut 29 Ekim'de protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, 2017'de yasalaşan ve genel seçimlerin ardından parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, hükümetin atadığı senato üyelerinin katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu Anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için Anayasa'da reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Hükümet, Bangkok, Tayland, Reform, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'daki hükümet karşıtı protestolar - Son Dakika


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