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Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi
6 saat önce
Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi.
Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:12
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