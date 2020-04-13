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Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi
31 dakika önce
Tayland'daki yeni doğan bebekler koronavirüs maskeleriyle taburcu edildi.
Uzak Doğu ülkesi Tayland'da koronavirüs salgınına karşı daha korunaklı olmaları için hastanelerden evlerine taburcu edilen bebeklere özel yüz maskeleri giydirildi.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bebek ve çocukların koronavirüsü en çok yayan yaş gruplarından biri olduğunu açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:24
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