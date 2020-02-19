Tayland'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika
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Tayland'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

7 saat önce

RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Tayland'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında, System.String[]

RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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