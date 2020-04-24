Tayland'dan getirilen 82 Türk vatandaşı İzmir'de karantinaya alındı - Son Dakika

TAYLAND'dan Türkiye'ye getirilen 82 Türk vatandaşı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan yurda yerleştirildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Tayland'da bulunan 82 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 82 kişiyi tayışan uçak, saat 00.25'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra havalimanına gelen otobüslerle polis eskortluğunda Bornova ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İzmir Yörük Ali Efe Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. İşlemleri yapılan vatandaşlar, burada bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 gün karantina altında kalacakları tek kişilik odalarına yerleştirildi.