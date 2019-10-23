Tayland'dan Kamboçyalı muhalife sınır dışı

Tayland'ın Kamboçya'da 2017'de kapatılan ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) önde gelen isimlerinden birinin ülkeye girişine izin vermediği bildirildi.

CNRP genel başkan yardımcısı ve eski milletvekili mu Sochua, pazar günü Bangkok'ta havalimanına indikten hemen sonra ülkeden sınır dışı edildiğini belirtti.

Mu Sochua, ABD'den telefonla yaptığı açıklamada, Taylandlı milletvekilleriyle muhalif grubun durumu konusunda temasa geçildiğini, ayrıca Tayland hükümetine gerekçelerini ve niyetlerini açıklayan bir mesaj göndereceklerini söyledi.

Kamboçya'ya geri dönüş planı yapan 300 ila 400 kişinin ABD'nin Seattle kentinde gelecek hafta sonu bir araya geleceğini ifade eden mu Sochua, "Tayland'ın bizi anlayacağından umutluyuz." dedi.

Muhaliflerin planı uygulamaya koymakta kararlı olduğunu söyleyen mu Sochua, "Kamboçya'ya gitmenin başka yolları da var." ifadesini kullandı.



Mu Sochua'nın Tayland'a girmesine neden izin verilmediğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Busadee Santipitaks, mu Sochua'nın sınır dışı edilmesine ilişkin bilgi sahip olmadığını belirtti.

CNRP'nin sürgündeki eski lideri Sam Rainsy, kendisinin ve sürgündeki diğer siyasetçilerin, ülke dışında yaşayan destekçileriyle 9 Kasım'da Kamboçya'ya dönmeyi planladığını açıklamıştı.

Diğer yandan Kamboçya Başbakanı Hun Sen, "vatan haini" olarak adlandırdığı bu kişilerin geri dönmeleri durumunda güvenlik güçlerince durdurulacağını ya da tutuklanacağını söyledi.

Hun Sen, silahlı kuvvetlere, Sam Rainsy ve destekçilerine karşı nasıl davranacakları konusunda talimatlar verdiğini ve bu konuda daha fazla konuşma niyetinde olmadığını dile getirdi.

Kamboçyalı muhalifler Tayland'ın adını açıkça ifade etmemiş olsa da ülkelerine geri dönüş planı için en uygun güzergahın bu ülke olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.



Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki Kamboçya Halk Partisi, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.