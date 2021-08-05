Tayland'dan mercanlara zarar veren kimyasal içerikli güneş kremlerine yasak - Son Dakika

Tayland'da kimyasal içerikli güneş kremlerinin kullanımı mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle tüm ulusal deniz parklarında yasaklanırken, yasağa uymayanlara yaklaşık 25 bin TL para cezası verilecek.

Yazın başlaması ile turizm sezonunu açan Tayland'da güneşten korunmak için kullanılan krem ve losyonların mercanlara verdiği zararla ilgili endişeler tekrar gündeme gelirken, hükümet mercanları korumaya yönelik yeni bir girişime imza attı. Tayland'daki tüm ulusal deniz parklarında, kimyasal içerikli güneş kremlerinin kullanımı mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklandı. Taylandlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güneşten korunmak için kullanılan losyonlarda yaygın olarak bulunan 4 kimyasal bileşenin mercan larvalarına zarar verdiği belirtilerek, mercan üremesini engellediği ve resif ağarmasına neden olduğu bildirildi. Açıklamada, içeriğinde oksibenzon, oktinoksat, 4-methylbenzylidene camphor veya bütilparaben bulunan kremlerin kullanımının yasaklandığı ifade edildi. Yasağa uymayanların 100 bin Tayland bahtı (2 bin 100 sterlin, yaklaşık 25 bin TL) para cezasına çarptırılacağı aktarıldı. Söz konusu yasağın nasıl uygulanacağına yönelik detay verilmedi.

Tayland'ın Phi Phi Leh Adası'nda yer alan Maya Koyu, yoğun geçen turizm sezonunun ardından mercanların büyük oranda zarar görmesi nedeniyle 2018'de kapatılmıştı. Maya Koyu'nun, ziyaretçi sayısındaki keskin artışın olumsuz etkileri nedeniyle 2021'e kadar kapalı kalacağı belirtilmişti.

Öte yandan, benzer güneş kremi yasakları, Pasifik'teki Palau Adası ve ABD'nin Hawaii eyaletinde de uygulanmaya devam ediyor.

(İHA)