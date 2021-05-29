Üye Girişi
Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık - Son Dakika

Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık

29.05.2021 09:33

- Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık Tayland Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Çin merkezli Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkede kullanımını onayladı.

- Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık

BANGKOK - Tayland Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Çin merkezli Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkede kullanımını onayladı.

Tayland'da hükümet Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bir aşının daha kullanımına yeşil ışık yaktı. Tayland Gıda ve İlaç Dairesi'nin Çinli şirket Sinopharm'ın korona virüse karşı geliştirdiği Covid-19 aşısının acil durumlarda kullanımına onay verdiği açıklandı. Son gelişme ile birlikte ülkede hükümetten onay alan korona virüs aşılarının sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Güvenlik denetimindeydi

Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından üretilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durumlarda kullanımına onay verilen Sinopharm aşısının Tayland'da da kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığına başvurulmuş, aşının etkinliği ve güvenliğinin FDA tarafından değerlendirildiği kamuoyuna yansımıştı. İnaktif bir aşı olarak bilinen Sinopharm'ın 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığı belirtilmişti.

Aşı seçenekleri artıyor

Tayland'da hükümet ilk olarak 20 Ocak'ta AstraZeneca-BioNTech aşısının kullanımına izin vermiş, Sinovac aşısı ise 22 Şubat'ta onaylanan ikinci aşı olmuştu. 25 Mart'ta tek dozluk Johnson&Johnson aşısına yeşil ışık yakan ülke, 13 Mayıs'ta da Moderna aşısına vize vermişti. Son gelişme ile birlikte kullanım izni alan aşı sayısı 5'e yükselirken, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği açıklanmıştı.

Şubat'ta başladı

Tayland hükümeti aşılama seferberliğine 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamış, aşıdan ilk olarak ön saflardaki sağlık çalışanlarının faydalanacağı belirtilmişti. 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı. An itibariyle hükümetin yalnızca Sinovac ve AstraZeneca aşılarını uyguladığı ülkede, diğer 3 aşının ithalatı için özel sektöre yetki verileceği gündeme gelmişti.

Tayland'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 149 bin 779'a, can kaybı sayısı ise 988'e yükseldi.

Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık
Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık
Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık
Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Tayland, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü! Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü! Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:51 Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı
09:49 Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu
09:46 Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü!
09:43 Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler! Bankta alkol aldılar, arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı
09:38 Kız arkadaşıyla tartışınca, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı
09:36 Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti
09:32 Kilyos Sahili'nde gezen iki genç kadın, kayalıklarda mahsur kaldı
09:29 Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi
09:25 Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı
09:23 Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor
Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı         
09:51
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti         
09:36
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor         
00:22
Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı         
21:52
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
18:17
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı         
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 09:55:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'dan Sinopharm aşısına yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement