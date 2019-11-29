Son Dakika Haberleri: Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm
Son Dakika Dünya Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm - Son Dakika Dünya

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm

6 saat önce

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm bulundu.

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Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm bulundu.View on euronews

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm

Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:33 
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