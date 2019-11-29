Son Dakika › Dünya › Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm - Son Dakika Dünya
Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm
6 saat önce
Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm bulundu.
Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm bulundu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:33
Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak