Son Dakika Haberleri: Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm
Son Dakika Dünya Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm - Son Dakika Dünya

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm

6 saat önce

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm bulundu.

Tayland'dan yaya geçitlerinde kazaları engellemek için 3 boyutlu çözüm, System.String[]

Tayland, yayaların karıştığı trafik kazalarını azaltmak için yaratıcı çözümler arayışında: Bangkok'un eteklerinde bulunan Wat Bueng Thong Lang okulunun öğrencileri, hazırladıkları 3 boyutlu geçit ile asfaltın birkaç santimetre üzerinde yüzen plakalar oluşturdu.


Yaklaşık 50 öğrenci ve gönüllü tarafından okul çıkışına çizilen 3 boyutlu yaya geçidi, sürücülerin dikkatini çekerek onları ikinci kez bakmaya itiyor.

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Bangkok, Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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