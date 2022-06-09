Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu - Son Dakika
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Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

09.06.2022 09:58
Tayland, esrar yetiştirmeyi yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

Tayland'da esrar yetiştirmek ve bulundurmak yasal hale geldi.

Tayland'da esrar yetiştirmek ve bulundurmak yasal hale geldi.

Tayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren 1 milyon kenevir fidanı dağıtmayı planladığını bildirdi.

Hükümet yetkilileri, esrarı yalnızca tıbbi kullanım için teşvik ettiğini söyleyerek, halka açık yerlerde eğlence amaçlı kullananlara 3 ay hapis ve 25 bin Tayland bahtı (780 dolar) para cezası uygulanabileceği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, "Esrar kullanmayı bilmeliyiz. Farkındalığımız varsa, esrar altın gibi değerli bir şeydir ve tanıtılmalıdır." dedi.

Bakanlığın ek önlemler alacağını belirten Charnvirakul, hükümetin halkı kontrol ve cezalandırmak için devriye gezmek ve yasaları kullanmak yerine bu konuda daha iyi "farkındalık oluşturmayı" tercih ettiğini belirtti.

Charnvirakul, öte yandan esrarın etkin maddesi olan tetrahidrokanabinol (THC) miktarının yüzde 0,2'den fazla olması durumunda yasa dışı kabul edileceğini vurguladı.

Esrar satmanın da suç olmaktan çıktığı Tayland'da yetkililer, yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı sağlamasını umuyor ancak ticari kenevir ürünlerinin ülke dışına çıkarılması yasak.

Hükümet esrara ilişkin suçlar sebebiyle cezaevinde bulunan 4 bin kişiyi de tahliye etmeyi planlıyor.

Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.

YORUMLAR
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Tayland esrar üretimi ve ticaretini yasallaştırdı Tayland esrar üretimi ve ticaretini yasallaştırdı Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar
Kaynak: AA

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