Tayland Esrarın Tıbbi Olarak Kullanımını Onayladı
1 saat önce
Tayland parlamentosu oylama yaparak ülkede esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay verdi.
Tayland
parlamentosu oylama yaparak ülkede esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay verdi.
Güneydoğu Asya
ülkesi Tayland'da parlamento yapılan oylamayla esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay verdi. Bir milletvekili, bunu Tayland halkına yılbaşı hediyesi olarak değerlendirdi. Eğlence için kullanımı hala yasak olan esrar, 1930'larda yasaklanana kadar Tayland'da geleneksel bir ilaç olarak kullanıldı.
Güneydoğu Asya ülkeleri uyuşturucu kullanımı veya bulundurma konusunda dünyanın en ağır cezalarına sahip. Bununla birlikte Tayland tıbbi esrar alanlarına izin veren ilk ülke oldu. - BANGKOK
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:20 Kaynak: İHA
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