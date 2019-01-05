Tayland Hakkında 8 İlginç Gerçek - Transeksüel İnsanlar Hala Askerlik Yapıyor
55 dakika önce İlandır
Taylan Hakkında 8 İlginç Gerçek - Transeksüel İnsanlar Hala Askerlik Yapıyor !!!
Taylan Hakkında 8 İlginç Gerçek - Transeksüel İnsanlar Hala Askerlik Yapıyor !!!
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:37 Kaynak: Youtube
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