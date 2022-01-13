Tayland hükümeti, ayrılıkçı BRN ile ortak çalışma grubu konusunda anlaştı - Son Dakika

Tayland hükümetinin, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) ile çatışmaların çözümü için ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verdiği bildirildi.

Malezya haber ajansı Bernama'daki habere göre, Tayland hükümeti ile BRN arasında 2 gündür devam eden barış görüşmeleri bugün sona erdi.

Tarafların, barış müzakerelerinin sürdürülmesi için genel ilkeler ve yol haritası konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Malezya hükümetinin ara buluculuğu ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Tayland heyetine General Wanlop Rugsanaoh, BRN delegasyonuna ise Anas Abdullahman başkanlık etti.

Barış müzakerelerine katıldıktan sonra basına açıklamada bulunan Abdullahman, oluşturulacak çalışma grubunun ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin henüz karar verilmediğini ama bir sonraki barış görüşmelerinden önce grubun çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Abdullahman, BRN'nin barış müzakerelerinden umutlu olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla BRN'nin 4 Nisan 2020'de saldırıları durdurma kararı aldığını belirten Abdullahman, kendilerine saldırı yapılmadığı sürece çatışmadan kaçınacaklarını yineledi.

Ocak 2020'de, Tayland hükümeti 6 yıl aradan sonra BRN ile barış görüşmelerini yeniden başlatmıştı. Görüşmede, Taylandlı yetkililerle BRN temsilcileri barış müzakerelerin sürdürülmesi için genel ilkeler ve yol haritası konusunda mutabakata varmıştı.

Kovid-19 nedeniyle taraflar arasında uzun süredir yüz yüze görüşme yapılmazken, barış müzakerelerinin yeniden başladığı 2020'nin başından bu yana 3 çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Tayland'da isyancılarla barış müzakereleri

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde, 100 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaların son bulması için 2013'te Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı BRN arasında barış görüşmeleri başlatılmıştı.

Dönemin Malezya hükümetinin de aracılık yaptığı görüşmeler, 2014'te General Prayut Çan-oça liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek devam etmişti.

Yeni şartları kabul etmeyen BRN, barış görüşmelerinden çekilmiş ve bağımsızlık yanlılarının temsilini, diğer isyancı örgütlerin oluşturduğu Mara Patani koalisyonu üstlenmişti.

3 Şubat 2019'da yapılan barış oturumunda, Tayland'ı temsil eden General Udomchai Thammasarorat'ın oturuma katılmayı reddetmesi üzerine Mara Patani temsilcileri müzakereleri durdurmuştu.

Patani tarafı, General Udomchai'nin diyalog sürecine katılacağına ve tüm gruplara saygı duyacağına yönelik açıklamalarıyla çeliştiğini öne sürmüş, Tayland hükümetinden masaya başka bir temsilci göndermesini talep etmişti.