Tayland hükümeti, ayrılıkçı isyancılarla yeniden masaya oturdu - Son Dakika

KUALA Tayland'da hükümet, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) ile barış için 6 yıl aradan sonra yeniden masaya oturdu.

Malezya haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, görüşme başkent Kuala Lumpur'da Malezya hükümetinin arabuluculuğunda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Taylandlı yetkililerle BRN temsilcileri barış müzakerelerin sürdürülmesi için genel ilkeler ve yol haritası konusunda mutabakata vardı.

Tayland adına görüşmeleri yürüten Ulusal Güvenlik Konseyi Barış Diyaloğu Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin, her iki tarafa birbirini anlama ve bir çalışma çerçevesi üzerine anlaşma fırsatı verdiği belirtildi.

BRN'den yapılan yazılı açıklamada da "silahlı çatışmayı diyalog yoluyla sonlandırma konusunda tarafların anlayış birliğinde olduğu" ifade edildi.

BRN heyetinin başındaki Enes Abdurrahman toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki taraf çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir şekilde sonlandırabilecek onurlu bir çözüm için müzakere edilmesi konusunda hemfikir." dedi.

Tayland'da isyancılarla barış müzakereleri

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde, 100 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaların son bulması için 2013'te Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı BRN arasında barış görüşmeleri başlatılmıştı.

Dönemin Malezya hükümetinin de aracılık yaptığı görüşmeler, 2014'te General Prayut Çan-oça liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek devam etmişti.

Yeni şartları kabul etmeyen BRN, barış görüşmelerinden çekilmiş ve bağımsızlık yanlılarının temsilini, diğer isyancı örgütlerin oluşturduğu Mara Patani koalisyonu üstlenmişti.

Geçen yıl 3 Şubat'ta yapılan barış oturumunda, Tayland'ı temsil eden General Udomchai Thammasarorat'ın oturuma katılmayı reddetmesi üzerine Mara Patani temsilcileri müzakereleri durdurmuştu.

Patani tarafı, General Udomchai'nin, diyalog sürecine katılacağına ve tüm gruplara saygı duyacağına yönelik açıklamalarıyla çeliştiğini öne sürmüş, Tayland hükümetinden masaya başka bir temsilci göndermesini talep etmişti.