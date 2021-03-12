Tayland hükümetinden Myanmar'a çağrı: "Taraflar barışçıl çözüm aramalı" - Son Dakika

Tayland hükümeti, Myanmar'da darbe yapan askeri yönetimi gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve yapıcı bir kanal aracılığıyla barışçıl çözüm aramaya çağırdı.

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun darbe yaparak yönetime el koyması ve ardından gelişen şiddet olaylarına dünya genelinde tepkiler sürerken, Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Ülkedeki gerginliğin hafifletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Myanmar ile uzun bir sınırı ve birçok ortak değeri paylaşan Tayland'ın, ülkedeki gelişmeleri büyük bir endişe ile izlemeye devam ettiği ifade edildi. "Ülkede artan şiddet nedeniyle Myanmar halkının hayatlarını kaybetmesinden ve acı çekmesinden üzüntü duyuyoruz" denilen açıklamada, "Durumun hafifletilmesi ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, ilgili tüm tarafları herhangi bir yapıcı kanal aracılığıyla diyalog kurmaya ve Myanmar ve halkı için barışçıl bir çözüm aramaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diyalog vurgusu

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai daha önce verdiği bir röportajda hükümetin, Myanmar'daki krizi çözmek üzere askeri yönetimle temas kurduğunu ve taraflararası diyalog çağrısı yaptığını ifade etmişti. Diğer çözüm önerilerinin sonuç vermesini "çok zor" olarak niteleyen Pramudwinai, "Bizim çözüm önerimiz, iki taraf arasında yapıcı ilişkiler kurabilmenin yolunu aramaya dayanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şiddet olayları artıyor

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan askeri müdahale, darbe karşıtı gösterilerin şiddetle bastırılmaya çalışılması nedeniyle en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaklaşık 2 bin demokrasi yanlısı göstericinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti. - BANGKOK