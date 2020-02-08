Tayland'ı kana bulayan saldırgan asker her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tayland'ı kana bulayan saldırgan asker her yerde aranıyor - Son Dakika

Tayland'ı kana bulayan saldırgan asker her yerde aranıyor

6 saat önce

Tayland'da alışveriş merkezinde bir askerin yaptığı katliamda ölü sayısı 20'ye yükseldi.

Tayland'ı kana bulayan saldırgan asker her yerde aranıyor, System.String[]

Tayland'da alışveriş merkezinde bir askerin yaptığı katliamda ölü sayısı 20'ye yükseldi. Tayland'ı kana bulayan saldırgan ise hala yakalanamadı.


Taylandda komutan ve iki subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla terör estiren Taylandlı asker her yerde aranıyor. 20 kişiyi öldüren ve 31 kişiyi yaralayan Jakrapanth Thomma isimli askerin alışveriş merkezinde yapılan aramalarda bulunamaması, kaçmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi.


Terminal-21 isimli alışveriş merkezine zemin kattan giren polis, ilk etapta en alt katı tahliye ederek kompleksin zemin katını kontrol altına aldıklarını açıkladı. Tayland Özel Kuvvetleri ise alışveriş merkezinin 4 katını da incelediklerini ancak saldırganı bulamadıklarını belirtti. Alışveriş merkezinin büyüklüğünden dolayı saldırganın saklanabileceği çok yerin olduğu aktarıldı.


Saldırgan, Humvee isimli bir ordu aracı ve bazı taktik silahlar ile gerçekleştirdiği saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Saldırganın, Facebook sayfasında "ölüm herkes için kaçınılmaz" yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli ayrıca elinde silah tutan bir fotoğraf da paylaştı. Saldırıya başladıktan sonra bir noktadan yeniden paylaşım yapan saldırgan "Vazgeçmeli miyim?" notunu paylaştıktan sonra Facebook hesabı kapatıldı.


Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanit ise "Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Görünüşe göre delirdi" ifadelerini kullandı. - BANGKOK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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