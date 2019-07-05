Son Dakika Haberleri: Tayland'ı Mun fırtınası vurdu
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Tayland'ı Mun fırtınası vurdu

1 saat önce

Tayland'ı etkisi altına alan Mun fırtınası nedeniyle ağaçlar devrildi, şiddetli yağış ve fırtına toprak kayması ve sele neden oldu.

Tayland'ı Mun fırtınası vurdu, System.String[]
Tayland'ı etkisi altına alan Mun fırtınası nedeniyle ağaçlar devrildi, şiddetli yağış ve fırtına toprak kayması ve sele neden oldu.

Asya ülkesi Tayland'ı vuran tropikal Mun fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Tayland Meteoroloji Ajansı, Mun fırtınasının ülkeye şiddetli yağış getirdiğini açıkladı. Saatte 55 kilometre hıza ulaşan fırtına ve şiddetli yağış toprak kayması ve sele neden oldu. Fırtınada elektrik direklerinin yıkıldığı, ağaçların kökünden söküldüğü, sellere ve yolların kapanmasına yol açtığı aktarıldı. Olayda can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. - BANGKOK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
tayland, asya, 3. Sayfa
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