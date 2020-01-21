Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor - Son Dakika
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

6 saat önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliğinin sağlığı tehdit eder seviyede olduğu bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor, System.String[]

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliğinin sağlığı tehdit eder seviyede olduğu bildirildi.

Başkentliler bir haftayı aşkın süredir devam eden yoğun kirlilik ile mücadeleye yönelik yeterli tedbir alınmadığından şikayetçi.

Tayland Kirlilik Kontrol Departmanından yapılan açıklamada, havadaki 2,5 mikrondan küçük parçacık düzeyini belirleyen PM2.5 miktarının, Bangkok'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinde 95 mikrogram ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hükümet tarafından güvenli kabul edilen maksimum seviyenin 50 mikrogram olduğu kaydedilirken, mevcut rakam "çok sağlıksız" olarak nitelendirildi.

Departmanın Genel Müdürü Pralong Damrongthai, Bangkok'u kaplayan hava kirliliğine, rüzgarın olmaması, taşıt emisyonları ile diğer faaliyetlerden kaynaklanan aşırı miktarda toz birikiminin neden olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Bangkok'un dış kesimlerindeki hava kirliliğinin başlıca nedeninin yakılan anızlar olduğu belirtildi.

Kentlerde hava kirliliği nedeniyle özellikle 2,5 mikrondan küçük partiküller, bireylerin akciğerlerine nüfuz ederek birçok hastalığa yol açabiliyor.

Halkın büyük çoğunluğu, hükümetin çabalarını yetersiz buluyor

Ulusal Kalkınma İdaresi Enstitüsü tarafından pazar günü yayınlanan bir anket, 1256 katılımcının yüzde 81'inin hükümetin bu sorunu çözmede yetersiz kaldığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların sadece yüzde 2,7'si hükümetin çabalarını onayladı.

Kirlilik Kontrol Departmanı, toz kirliliği sorunlarıyla mücadele için ekim ayında 52 sayfalık bir ulusal eylem planı yayınlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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