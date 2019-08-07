Son Dakika Haberleri: Tayland'ın başkentinde patlamamış bomba bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Tayland'ın başkentinde patlamamış bomba bulundu

1 saat önce

KUALA Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir pazar yerinde patlamamış bomba bulundu.

Tayland'ın başkentinde patlamamış bomba bulundu, System.String[]
KUALA Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir pazar yerinde patlamamış bomba bulundu.
Tayland basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri Bangkok'un merkezindeki bir pazar yerinde patlatılmamış bir bombaya rastladı.
Bombayı kısa sürede imha eden polis ekipleri, söz konusu patlayıcının geçen hafta Bangkok'un merkezi bölgelerinde patlatılan 6 bombayla aynı gün kurulduğu ve aynı düzeneğe sahip olduğunu açıkladı.
Patlayıcının zaman ayarlı olduğunu belirten yetkililer, "Patlayıcının cihazı çalışır haldeydi fakat bir yığın elbisenin altına saklandığı için ateş alacak kadar oksijen bulamadığından patlamadı." dedi.
Bangkok'ta geçen hafta cuma sabahı 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendiği sırada şehrin 5 ayrı merkezi yerinde patlamalar olmuştu.
Toplantının yapıldığı otelin yakınlarında iki sahte bomba tespit eden polis, bir bombayı da patlamak üzereyken imha etmişti. Patlamalarda 3 kişi yaralanmıştı.
Bangkok, Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu? AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:46:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'ın başkentinde patlamamış bomba bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]