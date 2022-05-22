Tayland'ın başkentindeki valilik seçiminde eski Ulaştırma Bakanı Chadchart önde gidiyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 2014'teki darbeden bu yana ilk kez yapılan valilik seçiminde eski Ulaştırma Bakanı Chadchart Sittipunt'un önde olduğu bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Bangkok valilik seçiminde oyların yüzde 90'ının sayıldığı belirtildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Ulaştırma Bakanı Chadchart'ın, oyların 1,2 milyonunu alarak önde olduğu belirtildi.

Chadchart, yaptığı açıklamada, herkes için vali olmaya hazır olduğunu ifade ederek, zaferini ilan etmeden önce seçim komisyonundan nihai sonucu bekleyeceğini vurguladı.

Bangkok valisi gelecek günlerde resmi olarak açıklanacak.

4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu başkenti yönetme yarışına 31 aday katıldı.

Vali adaylarının seçim kampanyasında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve sellerle mücadele konuları ön planda yer aldı.

Başkentte seçim en son 2014'teki askeri darbeden bir yıl önce yapılmış ancak askeri yönetim, dönemin valisinin görevine son vermişti.