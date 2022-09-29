Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu

29.09.2022 12:30
Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu

Tayland'ın bazı bölgelerinde tropikal yağmurların yol açtığı selde 5 binden fazla kişi yerinden oldu.

Tayland'ın bazı bölgelerinde tropikal yağmurların yol açtığı selde 5 binden fazla kişi yerinden oldu.

Noru Tayfunu'nun ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle Sisaket eyaletinde ağaçların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuzeydoğudaki Ubon Ratchathani eyaletinde ise 24 saatte şiddetli yağmur sularının neden olduğu selin ardından 5 binden fazla kişi daha yüksek bölgelere taşınmak zorunda kaldı.

Yetkililere göre, ülkede 10 binden fazla aile sellerden etkileniyor.

Kurtarma ekiplerinin, evlerinde mahsur kalanlara gıda ve yardım paketleri dağıttığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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