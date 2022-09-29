Kuzeydoğudaki Ubon Ratchathani eyaletinde ise 24 saatte şiddetli yağmur sularının neden olduğu selin ardından 5 binden fazla kişi daha yüksek bölgelere taşınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

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