Son Dakika Haberleri: Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü
Son Dakika Güncel Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü

Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü

6 saat önce

KUALA Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.

Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü, System.String[]

KUALA Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Yala eyaletinde isyancılar, bir köydeki askeri karakola bombalı saldırıda bulundu.

Olayın ardından basına konuşan Albay Pramote Prom-in, ilk belirlemelere göre, saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 4 köy korucusunun ağır yaralandığını bildirdi.

İsyancıların saldırıdan sonra takibi zorlaştırmak için yollara tuzaklar da döşediğini belirten Albay Prom-in, "Bu, yakın zamanda yapılan en büyük saldırıydı." dedi.

Tayland'ın güneyindeki Müslüman eyaletlerden Yala, Patani ve Narathiwa'da 2004'ten bu yana isyancılarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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