Tayland'ın güneyinde karakola saldırı: 4 ölü
1 saat önce
KUALA Tayland'ın güneyinde isyancı grupların ordu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:47 Kaynak: AA
KUALA Tayland
'ın güneyinde isyancı grupların ordu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Tayland basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde ordu karakolundan 5 adet makinalı tüfek çalan militanın, daha sonra karakola ateş açtığı belirtildi.
Kısa süren çatışmada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Ölenlerden birinin Tayland ordusuna mensup astsubay, ikisinin Gönüllü Savunma Birliği üyesi asker, bir kişinin de köy sakini olduğu açıklandı.
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