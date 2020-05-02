Tayland'ın tartışmalara yol açan Kralı'ndan tıbbi malzeme denetlemesi

Tayland'ın tartışmalara yol açan kralı Maha Vajiralongkorn, 4'üncü eşiyle birlikte, Tayland ordusu tarafından yapılan koruyucu tıbbi malzemeleri denetlerken fotoğraflandı. Kral Vajiralongkorn ve Kraliçenin huzuruna çıkan ordu generali denetimlerle ilgili bilgiyi dizlerinin üzerine çökerek verdi.

Koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya giren Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn eşiyle birlikte görüntülendi. Salgına karşı maske takan Tayland Kralı Vajiralongkorn, 4'üncü eşiyle birlikte, Tayland ordusu tarafından yapılan koruyucu tıbbi malzemeleri denetlerken fotoğraflandı. Kral Vajiralongkorn ve Kraliçenin huzuruna çıkan ordu generali denetimlerle ilgili bilgiyi dizlerinin üzerine çökerek vermesi dikkat çekti. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, daha önce 20 kişilik haremiyle Almanya'da lüks bir otelde karantinaya çekildiği açıklanmıştı.