Tayland'ın ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi "geri ittiği" iddia edildi - Son Dakika

Tayland'ın ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi "geri ittiği" iddia edildi

29.03.2021 21:05
Tayland'ın ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi

Tayland güvenlik güçlerinin, Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırılarından kaçarak ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi ülkeye almadığı iddia edildi.

Tayland güvenlik güçlerinin, Myanmar ordusunun düzenlediği hava saldırılarından kaçarak ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi ülkeye almadığı iddia edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Tayland araştırmacısı Sunai Phasuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tayland ordusunun ülkeye sığınmaya çalışan Myanmarlılara müdahale ettiğini belirtti.

Tayland ordusunun Karen eyaletinden kaçan 2 binden fazla etnik yerli sığınmacının teknelerini "geri iterek" uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Phasuk, "Tayland'ın acımasız ve yasa dışı eylemi durmalı." ifadesini kullandı.

Tayland, sığınmacılar için hazırlıklara başladı

Ülke basınındaki habere göre, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, konuya ilişkin olarak toplu göç almak istemediklerini ancak insan haklarını da dikkate alacaklarını söyledi.

Prayut, sığınmacı akınına yönelik hazırlık yaptıklarını vurgularken "Bazı yerler hazırladık ancak şu anda sığınmacı merkezlerinin hazırlanmasından bahsetmek istemiyoruz. O kadar ileri gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da, ordunun ülkenin güneydoğusundaki Karen eyaletine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yaklaşık 3 bin etnik yerli Karen, sınırdaki Saluen Nehri'ni geçerek Tayland'ın Mae Hong Son eyaletine kaçmıştı.

Saldırılar, ayrılıkçı silahlı örgüt Karen Kurtuluş Ordusunun 20 Mart sabahı bölgede orduya ait bir karakolu basarak 10 askeri öldürmesinin ve 8 askeri esir almasının ardından gelmişti.

Savaş uçakları, aynı günün gecesinde Deh Bu Noh köyünü bombalarken, Saluen Nehri'ndeki bir gerilla pozisyonuna hava saldırısı düzenlemişti.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta düzenlediği askeri darbeyle yönetime el koyması ülke genelinde protesto ediliyor.

Güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalelerinde, bugüne dek 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mülteci, Myanmar, Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'ın ülkeye sığınan binlerce Myanmarlı etnik yerliyi 'geri ittiği' iddia edildi - Son Dakika


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