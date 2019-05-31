Son Dakika Haberleri: Tayland'ın yeni başbakanı 5 Haziran'da belli olacak
Son Dakika Güncel Haber

Tayland'ın yeni başbakanı 5 Haziran'da belli olacak

41 dakika önce

Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından yeni başbakanın, 5 Haziran'da yapılacak meclis oylamasıyla belirleneceği açıklandı.

Tayland'ın yeni başbakanı 5 Haziran'da belli olacak, System.String[]
Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından yeni başbakanın, 5 Haziran'da yapılacak meclis oylamasıyla belirleneceği açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Chuan Leekpai, başbakanlık oylaması için her iki meclisteki oturum tarihinin 5 Haziran olarak belirlendiğini bildirdi.
2017'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine göre 500 milletvekilinin bulunduğu mecliste yapılan başbakanlık oylamasına, senato olarak bilinen 250 üyeli Üst Meclis de katılacak.
Buna göre bir başbakan adayının seçilebilmesi için her iki meclisten toplam en az 376 oy alması gerekecek.
Üyelerini cunta yönetiminin atayacağı senatonun, 5 Haziran'daki oylamada topyekun mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı desteklemesi bekleniyor.
Partisi seçimlerde 115 sandalye kazanan Prayut'un bu durumda parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.
Meclise giren 11 küçük siyasi partinin, iki hafta önce General Prayut'un başbakanlığına destek vereceğini açıklaması üzerine Prayut'un istediği çoğunluğu elde edebileceği belirtiliyor.
136 sandalye elde eden eski Başbakan Taksin Şinavatra ile bağlantılı cunta muhalifi Pheu Thai Partisi ve 80 milletvekili bulunan bir diğer cunta muhalifi İleri Gelecek Partisinin ise hükümeti kuracak çoğunluğu bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:26 Kaynak: AA
Tayland, 5 Haziran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden dikkat çeken sözler Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'ın yeni başbakanı 5 Haziran'da belli olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]