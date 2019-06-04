Son Dakika Haberleri: Tayland'ın yeni başbakanı yarın belli olacak
Son Dakika Güncel Haber

Tayland'ın yeni başbakanı yarın belli olacak

1 saat önce

Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Üst Mecliste (Senato) yarın başbakanlık oylaması yapılacak.

Tayland'ın yeni başbakanı yarın belli olacak, System.String[]
Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Üst Mecliste (Senato) yarın başbakanlık oylaması yapılacak.
Tayland basınında yer alan haberlerde yarınki oylamada cunta yanlısı koalisyondan tek adayın mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça olacağı belirtildi.
General Prayut'un karşısına ise cunta muhalifi Demokrat Cepheden İleri Gelecek Partisinin lideri genç siyasetçi Thanathorn Juangroongruangkit'in başbakan adayı olarak çıkacağı öne sürüldü.
Genç seçmenlerin oyunu almasıyla dikkati çeken ve partisi meclise 80 milletvekili sokan Thanathorn, geçen ay Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "seçim yasalarını ihlal" suçundan meclisten geçici süreliğine men edilmişti.
Diğer yandan seçimlerin ardından mecliste 53 sandalye elde eden ve şimdiye kadar iki ayrı cephe arasında tarafını belli etmeyen Demokrat Parti ise bugün aldığı kararla Prayut'un liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) başını çektiği cunta yanlısı koalisyonu destekleme kararı aldı.
Böylece Prayut, başbakan seçilebilmesi için her iki mecliste gerekli olan salt çoğunluğu garantiledi.
2017'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine göre 500 milletvekilinin bulunduğu mecliste yapılacak başbakanlık oylamasına, 250 üyeli Üst Meclis de katılacak.
Buna göre bir başbakan adayının seçilebilmesi için her iki meclisten toplam en az 376 oy alması gerekecek.
Üyelerini cunta yönetiminin atadığı senatonun, yarınki oylamada topyekun mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı desteklemesi bekleniyor.
Partisi seçimlerde 115 sandalye kazanan Prayut'un bu durumda parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:55 Kaynak: AA
Tayland, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi: Buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 18:56:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland'ın yeni başbakanı yarın belli olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]