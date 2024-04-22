Tayland, İzinsiz Kripto Platformlarına Karşı Sıkı Tedbirler Alıyor

Kripto

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, izinsiz kripto para platformlarına erişimi engelleyeceğini duyurdu. Bu adım, yatırımcıları olası dolandırıcılıklardan korumayı amaçlıyor ve yatırımcılara varlıklarını güvende tutmaları için platformları dikkatli şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Tayland'dan, İzinsiz Kripto Platformlarına Karşı Sıkı Tedbirler

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yetkili olmayan kripto para platformlarına erişimi kısıtlama kararı aldı. Yerel yatırımcıları, bu tür platformlardaki varlıklarını çekmeleri konusunda uyaran SEC, 19 Nisan'da bir hükümet komitesi ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında SEC'in, Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı'na, izinsiz dijital varlık hizmeti veren kuruluşlar hakkında bilgi sunması istendi. Bakanlık, mahkeme kararıyla bu platformların yerel erişimini engelleyecek.

SEC, yasal olmayan platformların belirlenmesine yönelik kesin kriterler açıklamazken, yatırımcıların bir platformun meşruiyetini doğrulamasına yardımcı olacak bir internet sitesi oluşturdu. Taylandlı düzenleyici, bu adımın, özellikle kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin önüne geçilmesinde kolluk kuvvetlerine destek olacağını belirtti. Bu politika, Hindistan ve Filipinler gibi diğer Asya ülkelerindeki benzer uygulamalarla paralellik gösteriyor.

Son olarak ülkede geçtiğimiz dönemde Binance ve Bybit gibi kripto borsalarına, izinsiz faaliyetlerinden ötürü yasal işlemler başlatılmıştı. Komisyon, yatırımcıları yetkisiz operatörlerin kullanım riskleri konusunda uyararak, bunların yasal koruma sağlamadığına ve dolandırıcılık ile kara para aklama gibi risklere açık olduğuna dikkat çekti.