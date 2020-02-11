Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi - Son Dakika
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Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi

6 saat önce

Tayland, yeni tip koronavirüs şüphesiyle içerisinde 2 bin 257 kişi bulunan bir kruvaziyerin ülkeye yolcu bırakmasına izin vermedi.

Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi, System.String[]

Tayland, yeni tip koronavirüs şüphesiyle içerisinde 2 bin 257 kişi bulunan bir kruvaziyerin ülkeye yolcu bırakmasına izin vermedi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililere, "Westerdam" adlı kruvaziyerin, Chonburi şehrindeki Laem Chabang limanına giriş iznini reddetmelerini emrettiğini söyledi.

Açıklama, gemi işletmecisinin, kruvaziyerin perşembe günü yolcularını Chonburi şehrine indireceğini duyurmasından sonra geldi.

Kruvaziyeri işleten şirketten yapılan açıklamada ise gemide herhangi bir koronavirüs vakasının olduğuna inanmak için bir sebep olmadığı kaydedildi.

Gemide, 1455 yolcu ve 802 kişilik mürettebat bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs sebebiyle Filipinler, Japonya, Tayvan, Vietnam ve Güney Kore, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti.

Japonya'daki kruvaziyerde 130 kişide koronavirüs teşhis edilmişti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 130 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Ölü sayısı 1017

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333'nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayland, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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