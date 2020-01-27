Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı - Son Dakika

Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı

6 saat önce

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Çin'de ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nVoC) kontrol altına alınması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı, System.String[]

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Çin'de ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nVoC) kontrol altına alınması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Prayuth, yeni tip koronavirüsün Tayland'da 8 kişide görülmesinin ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüs salgının kontrol altına alınması için gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Prayuth, ülkedeki 5 havalimanında da önlemlerin artırıldığını belirtti.

Çin yeni yılı öncesi öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan Tayland'ın söz konusu virüs nedeniyle 1,6 milyar dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor.

Koronavirüsün 1'i Taylandlı, 7'si Çinli turist olmak üzere ülkede 8 kişide görüldüğü bildirilmişti.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti!
Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:22:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland koronavirüsün kontrol altına almak için tedbirleri artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]