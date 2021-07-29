Tayland, Kovid-19'la mücadele kapsamında Bangkok'taki bir havalimanında geçici hastane kuracak - Son Dakika

Tayland'da sağlık yetkilileri, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları nedeniyle başkent Bangkok'taki havalimanlarından birindeki kargo binasında, büyük bir geçici hastane kurma çalışmalarına başladı.

Tayland'da son 24 saatte tespit edilen 17 bin 669 vaka ile ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 165 kişi yaşamını yitirirken Kovid-19 vakalarından 7 bin 875'i ile virüse bağlı 127 can kaybı Bangkok'ta kaydedildi.

Kovid-19 salgınından etkilenen binlerce vatandaşın kullanımındaki hastanelerde yer kalmaması sebebiyle Bangkok'un Uluslararası Don Mueang Havalimanı'ndaki kargo binasında geçici hastane kurma çalışmalarına başlandı.

İşçilerin, şilte ve yastıklarla karton kutu malzemelerinden yapılmış yatakların serildiği 1800 yataklı hastaneyi iki hafta içinde tamamlayacağı belirtildi.

Yurt içi ve bölgesel bir merkez olan havalimanı, neredeyse tüm iç hat uçuşları iki hafta önce iptal edildiği için oldukça az kullanılıyor.

Tayland'da Kovid-19 gelişmeleri

Bangkok ve çevresindeki illerde, iki haftadan fazla süredir gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yetkililer, Bangkok bölgesinde yaklaşık 6 bin 100 hastanın yatak beklediğini söylerken bunlardan 103'ünün durumunun kritik, 1410'unun orta şiddette ve 4 bin 662'sinin hafif semptomlara sahip olduğu bildirildi.

Tayland'da salgının başından bu yana toplam 561 bin 30 vaka ve virüse bağlı 4 bin 562 ölüm kaydedildi. Vakaların yüzde 90'ından fazlası nisan ayında başlayan dalga sırasında rapor edildi.

Ülke çapında 16,6 milyon doz aşı uygulanan Tayland, bu yıl içinde 100 milyon doz aşı sağlamayı ve nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı umuyor.

Swiss Humanitarian Aid (İsviçre İnsani Yardım), salgınla mücadeleye yardımcı olmak için dün Bangkok'a 100 solunum cihazı ve bir milyondan fazla antijen testi gönderirken İngiltere'nin iki hafta içinde 415 bin doz AstraZeneca aşısı göndereceği belirtildi.

Diğer yandan, ABD hükümeti tarafından bağışlanan 1,5 milyon doz Pfizer aşısı 31 Temmuz'da Tayland'a ulaşacak.

Kamboçya, Tayland sınırını kapattı

Öte yandan, virüsün Delta varyantının hızla yayılması, Kamboçya'nın Tayland sınırını kapatmasına ve 8 ilde sokağa çıkma yasağı ve hareket kısıtlamaları getirmesine neden oldu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, sınırın 12 Ağustos'a kadar ticari trafik dışında her şeye kapatılacağını söyledi.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki salgında son 24 saatte 765 vaka ve 11 ölüm bildirdi.

Kamboçya'da salgının başlangıcından bu yana toplam 75 bin 917 vaka görüldü, virüs nedeniyle 1350 kişi hayatını kaybetti.