Tayland kralı dört saray yetkilisini "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle kovdu
1 saat önce
İki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve "zina" gerekçesiyle, saray muhafızı olan iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu açıklandı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn dört saray yetkilisini daha kovdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada iki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle, saray muhafızı diğer iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:37
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