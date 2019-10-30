Son Dakika Haberleri: Tayland kralı dört saray yetkilisini "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle kovdu
Son Dakika Dünya Tayland kralı dört saray yetkilisini 'aşırı şeytani suistimal' ve zina gerekçesiyle kovdu

Tayland kralı dört saray yetkilisini "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle kovdu

1 saat önce

İki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve "zina" gerekçesiyle, saray muhafızı olan iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu açıklandı

Tayland kralı dört saray yetkilisini

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn dört saray yetkilisini daha kovdu.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada iki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle, saray muhafızı diğer iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu belirtildi.

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Tayland Kralı, Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:37 
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