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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Covid-19 nedeniyle Almanya'da 20 kadınla lüks bir oteli kapattı
6 saat önce
Tayland Kralı koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir otelde 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.
Alman basınında yer alan habere göre, otelin sözcüsü kralın oteli tamamen kapattığını ve homojen bir grup olduğu için tehlike oluşturmadığını ifade ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:14
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