Tayland Kralı Vajiralongkorn babasının doğum günü anısına tören düzenledi - Son Dakika

Tayland'da binlerce kişi, Kral Maha Vajiralongkorn'un ölmüş babası Kral Bhumibol Adulyadej'in doğum günü dolayısıyla başkent Bangkok'ta toplandı.

Kral Maha Vajiralongkorn, Büyük Saray önünde kraliyet rengi olan sarı kıyafetler giyen binlerce kişinin eşliğinde 4 yıl önce yaşamını yitiren babası Kral Bhumibol Adulyadej'in 93. doğum günü anısına mum yakma töreni düzenledi.

Törene katılanlardan Sirinan Jungwatmunee, monarşinin yüzyıllardır devam ettiğini, sadece birkaç aydır düzenlenen protestolarla bunun değiştirilemeyeceğini söyledi.

Tayland hükümeti, halkı Kral Bhumibol Adulyadej'in doğum günü törenine davet ederek kraliyet ailesine bağlılıklarını göstermesini istemişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.