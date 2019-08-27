Son Dakika Haberleri: Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü

1 saat önce

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı.

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü, System.String[]

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü.

Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.





Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı "resmi sevgilisi" ilan etmişti.

Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu. Üç gün süren düğüne Sineenat da katılmıştı.









Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi.

Sineenat bir savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi.





Kral'ın dördüncü eşi olan Kraliçe Suthida ise eski bir hostes ve Kraliyet Muhafızları'nın başkan yardımcısıydı.

Hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçiren Vajiralongkorn, 2016'da babasının ölümünden sonra tahta geçmişti.

Maha Vajiralongkorn, Kraliyet Sarayı, Tayland, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı
Erdoğan Rusya'da Putin ile İdlib'i görüşecek ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 12:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]