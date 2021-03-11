Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında "diyalog" çağrısı yaptı - Son Dakika

Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında "diyalog" çağrısı yaptı

11.03.2021 11:45
Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında

KUALA Tayland hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki krizin çözümü için cunta yönetimi ile iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümeti arasında diyalog önerisinde bulunduğunu açıkladı.

KUALA Tayland hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki krizin çözümü için cunta yönetimi ile iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümeti arasında diyalog önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Asia News Network'e röportaj veren Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, hükümetin, Myanmar'daki krizi çözmek üzere askeri yönetimle temas kurduğunu ve taraflar arası diyalog çağrısı yaptığını aktararak, "Diğer çözüm önerilerinin gerçekleşmesi çok zor. Bizim çözüm önerimiz, iki taraf arasında yapıcı ilişkiler kurabilmek için yol aramaktır." dedi.

Bakan Pramudwinai, ülkedeki mevcut krizin çözülmesi için ordu ile seçilmiş hükümetin birlikte hareket etmesinin en doğru yol olduğunu vurguladı.

1 Şubat darbesinin ardından Tayland hükümeti, bu konunun Myanmar'ın iç işleri olduğunu belirtmiş ve darbeyi kınamamıştı.

Protestoculara karşı muharebeye has mühimmat kullanıldı

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestolara müdahale ederken, muharebeye has mühimmat kullandığını bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, Kriz Delil Laboratuvarının, protestolara dair yaklaşık 50 videoda Myanmar güvenlik güçlerinin kullandığı silah ve mermileri incelediği belirtilerek, "Görüntüler, tam teçhizatlı Myanmar ordusunun kullandığı silahların sadece harp meydanında kullanılan türden olduğunu, polislik faaliyeti için uygun olmadığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, kalabalıklara rastgele silah kullanarak sorumsuzca davrandığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet, Tayland, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland, Myanmar'da cunta ile devrik hükümet arasında 'diyalog' çağrısı yaptı - Son Dakika


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