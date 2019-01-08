Son Dakika Haberleri: Tayland Pabuk Fırtınasının Yaralarını Sarıyor

Tayland Pabuk Fırtınasının Yaralarını Sarıyor

2 saat önce

Tayland'da meydana gelen Pabuk fırtınasından etkilenen halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Tayland Pabuk Fırtınasının Yaralarını Sarıyor, System.String[]
Tayland'da meydana gelen Pabuk fırtınasından etkilenen halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Tayland halkı 30 yılın en şiddetli fırtınası olarak kabul edilen Pabuk'un yaralarını sarmaya çalışıyor. Çoktan geçmiş olmasına rağmen Pabuk'un neden olduğu zararlar, şiddetinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Tayland hükümeti dün yaptığı açıklamada, fırtınanın etkisinin hala hissedildiği üç güney eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Pabuk, ülkede etkisini gösterdiği 3 ile 6 Ocak tarihleri arasında 23 vilayette 720 bin kişinin hayatını etkiledi. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi Genel Müdürü Chayapol Thitisak, "Fırtınadan etkilenen 23 vilayetten Nakhon Si Thammarat, Surat Thani ve Chumphon hala felaket durumundan çıkmış değil. Bakanlık yardım faaliyetlerinde ilgili kurumlarla işbirliği yapıyor. Fırtınadan etkilenen yerleri temizleyecek, hasar görmüş kamu altyapısını ve ulaşım yollarını tamir edeceğiz" dedi. Chayapol, mağdurlara Maliye Bakanlığı kurallarına uygun olarak tazminat verileceğini sözlerine ekledi.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, fırtınadan etkilenenlere yardım ederken hayatını kaybedenlerden biri olan 69 yaşındaki Preecha Jankaew'ın dul eşini, yaşadığı Nakhon Si Thammarat şehrinde ziyaret ederek başsağlığı diledi ve aileye maddi yardımda bulundu. Başbakan Chan-o-cha, bölgede bulunan Pak Nakhon Kanalı boyunca meydana gelen selden etkilenen insanlara yardım dağıtmak amacıyla sefere konan yardım gemisine binerek yardım faaliyetlerine katıldı. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa
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