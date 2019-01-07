Tayland Polisinden Suudi Genç Kadına İyi Haber
1 saat önce
Tayland polisi, Bangkok Havalimanı'nda Suudi Arabistan diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi genç kadını ülkesine göndermeyeceğini açıkladı.
Tayland
polisi, Bangkok
Havalimanı'nda Suudi Arabistan
diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi genç kadını ülkesine göndermeyeceğini açıkladı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinin ardından tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Suudi Arabistan, bu kez de ülkesinden kaçmak isteyen genç bir kadını alıkoymaya çalıştı. Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, ailesiyle tatile gittiği Kuveyt
'ten kaçıp Avustralya
'ya gitmek isterken Tayland'da pasaportuna el konulmuştu. Tayland tarafından ülkesine gönderilmemek için Bangkok'taki bir otel odasında barikat kuran el Kunun, Bangkok Havalimanı'nda Suudi Arabistan'ın Bangkok büyükelçiliği yetkilileri tarafından Kuveyt'e geri götürülmek üzere zorla alıkonulmuştu. El Kunun'un, evine dönmesi durumunda ailesi tarafından öldürülebileceğini, hayati tehlikesi olduğunu ifade ettiği belirtiliyor.
Resmi olmayan Twitter
hesabından açıklama yapan genç kadın, Birleşmiş Milletler
(BM
) yardım edinceye kadar otel odasında kalmaya devam edeceğini söylemişti.
Tayland polisi ise Suudi genç kadının kendisi talep etmediği sürece ülkesine gönderilmeyeceğini açıkladı. - BANGKOK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
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