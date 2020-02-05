Tayland Sağlık Bakanı: Koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland Sağlık Bakanı: Koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi - Son Dakika

Tayland Sağlık Bakanı: Koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi

6 saat önce

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, koronaviras teşhisi konulan 9 hastanın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tayland Sağlık Bakanı: Koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi, System.String[]

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, koronaviras teşhisi konulan 9 hastanın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tayland'ın Bangkok kentinde yayınlanan Bangkok Post gazetesi, Tayland Halk Sağlığı Bakanı Charnvirakul'un bu açıklamayı, düzenlediği basın toplantısında yaptığını duyurdu.

Haberde, 50 yaşındaki bir taksi sürücüsünün, bir Çinli yolcudan virüs kapması sonrası 28 Ocak'ta Bamrasnaradura Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, tedavisinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bakan açıklamasında taksi sürüsünün taburcu edilen ilk hasta olduğunu, bununla birlikte 8 kişinin daha tedavi edilerek taburcu edildiğini söyledi.

Taksi sürücüsünün de katıldığı basın toplantısında konuşan Bakan Charnvirakul, taksicinin temasta bulunduğu kişilerin da tetkik edildiğini ve onlarda her hangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Bakan hastanelerde tedavisi süren kişi sayısının 16'ya düştüğünü söyledi.

Tedavi edilen ancak ismi belirtilmeyen taksi sürücüsü ise, "Turistlere veya Çinlilere karşı hiçbir zaman kötü bir fikrim olmadı. Onlar da insan. Turistlerden kazanıyorum ve ailemi geçindiriyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-NewsNBT TV KAYDI

Basın toplantısından görüntü

Tedavi edilen taksi sürücüsünün konuşması (yüzünde maske olan, mavi gömlekli)


Bangkok, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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