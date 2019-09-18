Son Dakika Haberleri: Tayland salgın hastalık iddialarını yalanladı
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Tayland salgın hastalık iddialarını yalanladı

1 saat önce

Tayland, ülkede Afrika domuz vebası tespit edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Tayland salgın hastalık iddialarını yalanladı, System.String[]

Tayland, ülkede Afrika domuz vebası tespit edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Tarım Bakanlığından, ülkenin kuzeyindeki Chiang Rai eyaletindeki besi çiftliklerinde domuz itlafı yapıldığına dair basında çıkan haberler üzerine yayımlanan açıklamada, henüz ülkede Afrika domuz vebası vakasına rastlanmadığı ancak besi hayvanlarında bazı semptomların görülmesi üzerine tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde domuz nakliyatını önlemek için kara yollarında kontrol noktaları oluşturulduğu ifade edildi.

Tayland'da yayın yapan "Nation" gazetesinde dün yer alan haberde, Chiang Rai eyaletindeki bir besi çiftliğindeki 200 kadar domuzun itlaf edildiği ve doku örneklerinin test için hayvan sağlığı merkezlerine gönderildiği iddia edilmişti.

Tayland, geçen ay Myanmar'da Afrika domuz ateşi vakası tespit edilmesi üzerine ülkeden domuz ithal edilmesini yasaklamıştı.

Tayland, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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