Son Dakika Haberleri: Tayland Sarayı, kralın 'resmi metresinin' görülmemiş fotoğraflarını paylaştı
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Tayland Sarayı, kralın 'resmi metresinin' görülmemiş fotoğraflarını paylaştı

27 dakika önce

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'ye ait samimi fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sarayın internet sitesi, aşırı yükleme nedeniyle çöktü.

Tayland Sarayı, kralın 'resmi metresinin' görülmemiş fotoğraflarını paylaştı, System.String[]

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'ye ait samimi fotoğraflarının paylaşılmasının ardından sarayın internet sitesi, aşırı yükleme nedeniyle çöktü.


Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 34 yaşındaki resmi metresi Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğrafları saray tarafından paylaşıldı. Paylaşımın ardından sarayın internet sitesi aşırı yoğunluk nedeniyle çöktü. Paylaşılan fotoğraflarda Wongvajirapakdi'nin üzerindeki askeri üniforma ile bir savaş jetine pilotluk etmesi ve silah sistemlerini ateşlemesi dikkat çekiyor.


Bir asırdır bu unvanı alan ilk kişi


Kral Maha Vajiralongkorn, dördüncü eşi olan Kraliçe Suthida ile evlenmesinden iki ay sonra Temmuz ayında Sineenat Wongvajirapakdi'yle resmen nikahlanmıştı. Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi, yaklaşık bir asırdır Asilzade Kraliyet Refakatçisi unvanını alan ilk kişi oldu.


Tümgeneralin resimleriyle beraber biyografisi de saray tarafından yayınlandı. Tayland Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, kralın eğitimli bir pilot, hemşire ve koruma görevlisi olan Sineenat için "kraliyet biyografisi oluşturma emri" verdiği belirtildi.


Kral Vajiralongkorn'un uzun süredir partneri olan 41 yaşındaki eski uçuş görevlisi ve kraliyet korumaları başkan yardımcısı Kraliçe Suthida'nın görüntüleri, oldukça uzun bir süre kralla beraber kamuya yansımıştı. - BANGKOK

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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