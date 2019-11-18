Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda Türk firmalara ilgi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılan Türk firmaların ürün tanıtımlarına askeri ve resmi heyetler büyük ilgi gösterdi.

Fuara katılan 31 Türk firması ile heyetler iş birliği yapmak üzere görüşmelerde bulundu. Ziyaretçiler sergilenen Türk üretimli ürünlere tam not verdiklerini ve ülkelerine de götürmek istediklerini söylediler.

Fuarda yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin(TUSAŞ), özellikle ANKA, T129 Atak ve Gökbey modelleri ilgi odağı olurken, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Birçok ülke ile yakın temastayız. Sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmelerimiz var. Filipinler'de ATAK'ta, Malezya'da da ANKA'da olumlu görüşmelerimiz devam ediyor.Filipinlerde önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta her 2 yılda bir düzenlenen Savunma ve Güvenlik Fuarı (Defense & Security 2019) Bangkok IMPACT Exhibion Center'da askeri ve resmi heyetlerdeki ziyaretçilere bugün kapılarını açtı. 21 Kasım'a kadar açık kalacak olan ve 15 yıldan uzun bir süredir düzenlenen fuara, bu yıl 50 farklı ülkeden 500'den fazla şirket katıldı.

Geçen yıla göre katılımda yüzde 35 artış olduğu fuarda 31 Türk firması da yer aldı. Fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), BAYKAR, Aselsan, Makina ve Kimya Endüstrisi, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da aralarında olduğu Türk firmalarının bulunduğu Türkiye standlarına heyetler yoğun ilgi gösterdi.

Türk firmalar, üst düzey de dahil askeri heyetler ve devlet yetkililerine ürün tanıtımları yaparak iş birliği görüşmelerinde bulundular. Türk firmalar, fuar ile Asya ülkeleri ile devam eden olumlu iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlarken, sergilenen ürünler bol bol ziyaretçi akınına uğradı. Heyetler Türk üretimli ürünlere tam not verdiklerini belirterek, ülkelerine götürmek istediklerini de dile getirdiler.

Yerli helikopter de dahil, birçok önemli projeye imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin standında Anka, T129 Atak, Aksungur, Ağır Sınır Taarruz Helikopteri, 10 Ton Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş, Gökbey gibi ürünlerimiz yer aldı. Fuarda özellikle T129 ATAK Taarruz Helikopteri ve ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi askeri ve resmi heyetlerin ilgi odağı oldu.

Yerli helikopter de dahil, birçok önemli projeye imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Asya fuarı bizim için çok önemli çünkü Asya da birçok ülke ile yakın temastayız Malezya, Filipinler ve Pakistan bizim yakın çalışmak istediğimiz iş birliği başlattığımız ülkelerdir.Fuarda onlarla kontak noktası ve başlangıç yeri olacak. Görüşmelerimiz iyi gidiyor ve sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmeler var. Türkiye'ye güzel haberler vermek istiyoruz. Modellerimize ilgi çok iyi. Modellerimize bugün Malezya, Filipinli, Nijerya ve Pakistan'dan heyetler ilgi gösterdi. Filipinler'de ATAK'ta, Malezya'da da ANKA'da olumlu görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Asya'nın kendileri için çok önemli bir Pazar olduğunu dile getiren Demir, "Asya'da ilişkilerimizi güçlendirerek birçok ülke ile yakın ticaret ve işbirliği yapacağız. En çok ilgi ANKA'larımız, Atak ve Gökbey helikopterimize oldu. TUSAŞ geniş bir yelpazeye sahip ve bütün ürünlerimizi tanıtıp piyasada hak ettiğimiz yere gelmeye çalışıyoruz. İlgilenen heyetleri Türkiye'ye davet ediyoruz. Orada test değerlendirme faaliyetlerine katılıyorlar. Sonra da ürünleri kendi ülkelerinde deniyorlar. Malezya ve Pakistan ile bu aşamada bir hayli yol kat ettik. Şimdi Filipinler ile görüşüyoruz. Onlarla da görüşmelerimizde bir hayli yol aldık" diye konuştu.

Fuarda yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik'ten Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güleryüz, "Bizim en önemli alanlarımızdan biri denizcilik alanı. Tayland ve bu civardaki ülkelerin çok büyük potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Buralarda da gemi inşası faaliyetlerini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. İlk gün olarak bugün çok yoğunduk. Birkaç saat içinde 10'dan fazla heyeti burada ağırladık. Filipinler, Malezya ve Endonezya'dan heyetlerle çok güzel görüşmelerimiz oldu. Fuar verimli ve aktif geçiyor şu anda. Özellikle bizim denizaltı ile ilgili yürüttüğümüz faaliyetleri anlamak istiyorlar. Herkesin özellikle kendi denizaltısını inşa etmek gibi bir beklentisi var. Beklentileri denizaltı konusunda nasıl ilerleyebiliriz gibi sorular geliyor" dedi.

Fuarda standı yer alan Aselsan'ın Pazar Geliştirme Direktörü M.İsmail Çoker ise şunları söyledi. "Asya ve Asya Pasifik pazarı bizim için önemli. Dünyada savunma bütçesi artan bölgelerden biridir. Dolayısıyla uzun yıllardır biz bu bölgeye çok büyük önem veriyoruz. Fuar son derece yoğun gidiyor. Bugün ilk gün olmasına rağmen bölge ülkelerinden çok fazla sayıda üst düzey delagasyon geldi.Dolayısıyla bizim için çok verimli bir fuar olduğunu söyleyebilirim. En çok bizim stabilize silah sistemlerimize, haberleşme cihazlarımıza, elektro optik sistemlerine, anti drone sistemlerimize ilgi gösteriyorlar. Biz bölgede uzun zamandır aktif faaliyet yürütüyoruz. Malezya, Endonezya, Filipinler ve Viatnam'da kullanılan ürünlerimiz var. Tayland Hava Kuvvetleri'nin gece görüş cihazlarımızı kullanıyor.Burada bir takım projeler var.Bizim burada bulunmamızın nedeni Tayland Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı değil bölgenin önemli fuarı olması sebebiyle diğer bölge ülkelerindeki fırsatları araştırmak ve bunlara yönelik bir politika hazırlamak" (Fotoğraflı)

- Bangkok