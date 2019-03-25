Tayland Seçim Sonuçları Ertelendi
1 saat önce
Tayland Seçim Komisyonu, Pazar günü gerçekleştirilen genel seçiminde 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ne seçilen 350 milletvekilini gün içinde açıklayacağını ancak sonuçların tamamının Cuma günü açıklanacağını bildirdi.
Tayland
Seçim Komisyonu, Pazar günü gerçekleştirilen genel seçiminde 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ne seçilen 350 milletvekilini gün içinde açıklayacağını ancak sonuçların tamamının Cuma günü açıklanacağını bildirdi.
Tayland'da 2014 darbesinden 5 yıl sonra ilk defa genel seçime gidildi. Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimde oyların yüzde 94'ü sayıldı. Seçim Komisyonu'nun Facebook
sayfasında yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre, askeri cuntanın desteklediği Palang Pracharath Partisi yüzde 94 oranında 7,7 milyon oy aldı. Pheu Thai Partisi ise 7,3 milyon oyla 2. sıraya yerleşti. Seçim Komisyonu seçilen 350 milletvekilini yerel saatle 16.00'da açıklayacağını duyurdu. Komisyon, seçimin tüm sonuçlarının Cuma günü açıklanacağını bildirdi.
Seçimlere hacker müdahalesi
Tayland Seçim Komisyonu, hacker'ların bilgisayar sistemine saldırmaya çalıştığını ve seçim sonuçlarında hataların bulunduğunu bildirdi. - BANGKOK
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:44 Kaynak: İHA
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