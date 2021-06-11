Tayland, Sıcak Haddelenmiş Rulo Dışalımına Uyguladığı Anti-Damping Vergilerinin Süresini Uzattı - Son Dakika

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 7208 ile 7211 altında sınıflandırılmış bir takım sıcak haddelenmiş rulo ürünlerin Japonya, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Venezuela, Arjantin, Ukrayna, Cezayir, Endonezya, Slovakya ile Romanya'dan yapılan dışalımlarında uygulanmakta olan anti-damping vergilerinin sonlandırılması konusunda yürüttüğü inceleme sonucunda söz konusu anti-damping vergilerinin uygulanmasına %128, 11'e kadar değişen oranlarda beş yıl süreyle devam edilmesine karar verdi. Sözkonusu inceleme, yerli üreticilerin şikayeti üzerine geçen yıl Mayıs ayında başlatılmıştı. Şikayetin ana davacı firması Sahaviriya Steel Industries olurken diğer şikayetçi firmalar ise G Steel, GJ Steel ile Sahaviriya Plate Mill firmaları oldular.

Anti-damping vergi oranları, Cezayir için %33, 26, Arjantin için %37, 94-%53, 09 arası, Hindistan için %20, 02-%31, 92 arası, Endonezya için %24, 48, Japonya için %0-%36, 25 arası, Kazakistan için %68, 11-%109, 25 arası, Romanya için %27, 95, Rusya için %24, 20-%35, 17 arası Güney Kore için %2, 81-%58, 85 arası, Slovakya için %51, 95, Güney Afrika için %128, 11, Tayvan için %3, 45-%25, 15 arası, Ukrayna için %30, 45-%67, 69 arası, Venezuela için %78, 44.

Anti-damping vergilerinin uygulanmasına 2003 yılı Mayıs ayında başlanmıştı, uygulama bugüne kadar uzatıldı.

İnceleme, elektrikli galvanize çelikte, ev gereçlerinde, elektrikli gereçlerde ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere üretilen yeniden haddelenmiş rulo ürünleri kapsamamakta.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü