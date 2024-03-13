Tayland Hükümeti, Yatırım Tokeni Sahipleri için Vergi Kolaylıkları Sunuyor - Son Dakika
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Kripto Yatırım

Tayland Hükümeti, Yatırım Tokeni Sahipleri için Vergi Kolaylıkları Sunuyor

Tayland Hükümeti, Yatırım Tokeni Sahipleri için Vergi Kolaylıkları Sunuyor

Tayland, dijital varlık sektörünün büyümesini hızlandırmak ve yatırım tokenleri yoluyla finansman sağlayanları teşvik etmek amacıyla, sermaye kazançları üzerinden alınan vergilere muafiyet getirme kararı aldı. Bu adım, ülkenin dijital ekonomi liderliğini güçlendirmeyi ve yenilikçi girişimleri desteklemeyi hedefliyor. Yeni düzenleme, yatırım tokenlerinden elde edilen gelirlerin vergi muafiyeti kapsamına alınmasını ve çifte vergilendirmenin önüne geçilmesini sağlayacak.

13.03.2024 17:16
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Tayland, yatırım tokenleri yoluyla finansman sağlayanları teşvik etmek ve dijital varlık sektörünün büyümesine ivme kazandırmak adına, sermaye kazançları üzerinden alınan vergilere yönelik önemli bir muafiyet getiriyor; bu yeni adım, sektördeki yenilikçi girişimleri destekleyerek ülkenin dijital ekonomi alanında lider konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Tayland Hükümeti, Yatırım Tokeni Sahipleri için Vergi Kolaylıkları Sunuyor

Tayland, yatırım tokenleri aracılığıyla elde edilen gelirler için vergi muafiyeti sunarak dijital varlık sektörünü canlandırmaya yönelik adımlarına devam ediyor. Bu hamle, Tayland'ı dijital varlık yatırımları için cazip bir merkez haline getirmeyi ve yerel işletmelerin fon toplama olanaklarını genişletmeyi planlıyor.

Daha önce sermaye kazançlarından yüzde 15 vergi alınan ve gelir vergisi hesaplamalarına dahil edilmeyen yatırım tokenleri, yeni düzenleme ile vergi muafiyeti kapsamına alındı. Bu sayede yatırım tokeni sahipleri, bu kazançları gelir vergisi beyannamelerinde göstermek zorunda kalmayacak ve çifte vergilendirme sorunu ortadan kalkacak.

Tayland Gelir İdaresi Başkanı Kulaya Tantitemit, bu adımın yatırım tokenleri aracılığıyla finansman sağlamayı iş dünyası için cazip bir alternatif haline getirmeyi amaçladığını açıkladı. Hükümet, dijital tokenlerin yatırım araçları olarak kullanımının önemini vurgulayarak, yerel işletmelerin fon toplama olanaklarını genişletmeye yönelik adımlar atıyor.

Tayland, kripto para birimleri ve dijital varlıkların kullanımını teşvik edici diğer vergi avantajlarını da hayata geçirmişti. Bu kapsamda, kripto şirketleri ve kullanıcıları için 2023 sonuna kadar katma değer vergisinden (KDV) muafiyet sağlanmış ve yatırım tokeni ihraç eden firmalara vergisel teşvikler sunulmuştu.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni vergi muafiyeti düzenlemesi, yatırım tokenleri aracılığıyla elde edilen kazançlar üzerinden önemli bir rahatlama sağlayacak. Tayland'ın bu adımları, ülkeyi dijital varlık yatırımları için cazip bir merkez haline getirmeyi ve dijital varlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Yatırım Tayland Hükümeti, Yatırım Tokeni Sahipleri için Vergi Kolaylıkları Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland Hükümeti, Yatırım Tokeni Sahipleri için Vergi Kolaylıkları Sunuyor - Son Dakika
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