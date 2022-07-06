Tayland ve Çin Geleneksel Dostluğu Sürdürme ve İkili İşbirliğini Genişletme Konusunda Anlaştı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Tayland'ın, liderlerinin stratejik rehberliğinden, bir aile gibi yakın olan Çin ve Tayland'ın geleneksel dostluğundan ve iki ülke arasındaki sağlam siyasi güvenden yararlanan ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine tanık olduğunu söyledi.

BANGKOK, 6 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Çin Salı günü başkent Bangkok'da geleneksel dostluğu sürdürmek, ikili işbirliğini genişletmek ve ilişkilerin gelecekteki gelişimi için plan yapmak konusunda anlaştı. Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Çin tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne büyük önem verdiğini ve Çin'in aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmadaki büyük başarılarını takdir ettiğini söyledi. Başbakan Prayut, Tayland'ın Çin'in kalkınma deneyiminden ders almayı, zamanın eğilimini kavramayı, tarihi fırsatı değerlendirmeyi ve Tayland-Çin işbirliğini her alanda ilerletmeyi beklediğini belirtti.

Wang ise Çin ve Tayland'ın iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinden, bir aile gibi yakın olan geleneksel dostluğundan ve iki ülke arasındaki sağlam siyasi güvenden yararlanan ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine tanık olduğunu söyledi. Bu yılın, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının kuruluşunun 10. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafın ortak bir geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğunun ortak inşasını hedef ve vizyon olarak belirleme, "Çin ve Tayland bir aile gibi yakındır" anlayışını zenginleştirmek için birlikte çalışma ve iki ülke için daha istikrarlı, müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek için hızla ilerleme konusunda anlaştıklarını söyledi. Wang, Çin ve Tayland'ın uygun kanallarla mal akışını kolaylaştırmak, ekonomiyi ve ticareti daha iyi lojistikle teşvik etmek ve güçlü ekonomi ve ticarete sahip endüstrilerin büyümesini kolaylaştırmak amacıyla bir Çin-Laos-Tayland Demiryolu'nu inşa etme üzerinde çalışabileceğini ifade etti. Wang, sınır ötesi taşımacılığı daha rahat, daha az maliyetli ve daha verimli hale getirmek için daha fazla soğuk zincir yük trenleri, turizm rotaları ve durian ekspreslerinin başlatılabileceğini ileri sürdü.

Tayland ve Çin'in uzun süredir devam eden dostluk ve verimli, uygulamalı işbirliğinden yararlandığını belirten Prayut da, iki tarafın ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa etme konusunda fikir birliğine varmasının önemli olduğunu ve Tayland'ın bunu ilerletmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Prayut, "Tayland 4.0" kalkınma stratejisinde Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile daha fazla sinerji oluşturmayı, Tayland-Çin-Laos Demiryolu'na dayalı üçüncü taraf pazar işbirliğini yürütmeyi ve sınır ötesi demiryolunun tüm potansiyelini açığa çıkarmayı umduğunu dile getirdi. Her iki taraf bu yıl düzenlenecek APEC Gayriresmi Liderler Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in bölgesel entegrasyon sürecine yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla Asya-Pasifik, kalkınma ve Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesinin inşası gibi odak noktalarıyla 2022 için APEC'e ev sahibliği yapacak ülke olarak önemli bir rol oynamasında Tayland'ı tam olarak desteklediğini söyledi. Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya'yı kapsayan bir Asya turuna çıkan Wang, Pazartesi günü Myanmar'da düzenlenen 7. Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na eş başkanlık etti.