Tayland Yeni Yıla Rengarenk Fil ve İnsanların Su Savaşıyla Girdi
10 dakika önce
Tayland yeni yıla rengarenk fil ve insanların su savaşıyla girdi.
Tayland yeni yıla rengarenk fil ve insanların su savaşıyla girdi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:16 Kaynak: Youtube
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