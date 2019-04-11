Son Dakika Haberleri: Tayland Yeni Yıla Rengarenk Fil ve İnsanların Su Savaşıyla Girdi

Tayland Yeni Yıla Rengarenk Fil ve İnsanların Su Savaşıyla Girdi

10 dakika önce

Tayland yeni yıla rengarenk fil ve insanların su savaşıyla girdi.

Tayland yeni yıla rengarenk fil ve insanların su savaşıyla girdi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:16 Kaynak: Youtube
Tayland, Genel
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