Taylandlı anne ile oğlu Müslümanlığı seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taylandlı anne ile oğlu Müslümanlığı seçti - Son Dakika

Taylandlı anne ile oğlu Müslümanlığı seçti

6 saat önce

Taylandlı Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla, Giresun'un Bulancak İlçesi Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Taylandlı anne ile oğlu Müslümanlığı seçti, System.String[]

Taylandlı Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla, Giresun'un Bulancak İlçesi Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Bulancak Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kelime-i Şehadet getirilmesi ve dua edilmesinin ardından "Pelin" ve "Sinan" isimlerini alan Phonchanıt ve oğlu Puttımate Lumla'ya ihtida belgelerinin takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Müftü Cevap Erişti'nin, Müslüman olan anne ile oğlunu tebrik ettiği kaydedilerek, "İslamiyeti seçerek Müslümanlıkla şereflenen bu kardeşlerimizi kutluyor, hayatlarında mutluluklar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bulancak, Giresun, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Diyarbakır'da oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu Türkiye'de yasak olmasına rağmen internetten ilan veriyorlar! Ev fiyatına "taşıyıcı annelik" Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:16 Cezayir, İtalyan enerji şirketi ENI ile 22 yıllık sözleşme imzaladı
21:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter ile görüştü
21:15 Irak'ta iki yakıt tankı yolcu otobüsü ile çarpıştı: 13 ölü
21:14 Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma
21:14 Erdoğan: Suriye'deki insani drama hiçbir Avrupa ülkesi kayıtsız kalamaz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taylandlı anne ile oğlu Müslümanlığı seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]